30ème Fête de la Pomme Rue de la Porte de Billy Billy-sur-Oisy dimanche 26 octobre 2025.
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
30ème fête de la pomme à Billy-Sur-Oisy Venez y retrouver les stands habituels autour de la pomme, de l’artisanat, des produits régionaux Entrée libre de 9h à 17h .
Rue de la Porte de Billy Billy-Sur-Oisy Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04 mairie@billy-sur-oisy58.fr
L’événement 30ème Fête de la Pomme Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Clamecy Haut Nivernais