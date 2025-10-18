30ème foire à la patate Solignac-sur-Loire
30ème foire à la patate Solignac-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.
30ème foire à la patate
Autour de la salle polyvalente Solignac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
La foire à la patate à Solignac-sur-Loire est un rendez-vous incontournable d’automne avec le marché de producteurs locaux et animations.
– samedi, soirée sarrassou animée par Betty et Jeff,
– dimanche, vente de patates et marché des producteurs.
Autour de la salle polyvalente Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 71 88 gdcivam43@orange.fr
English :
The potato fair in Solignac-sur-Loire is a not-to-be-missed autumn event, with a market of local producers and entertainment.
– saturday, sarrassou evening hosted by Betty and Jeff,
– sunday, potato sales and farmers’ market.
German :
Die Kartoffelmesse in Solignac-sur-Loire ist ein unumgänglicher Termin im Herbst mit dem Markt der lokalen Produzenten und Animationen.
– samstag, Sarassou-Abend, der von Betty und Jeff moderiert wird,
– sonntag, Kartoffelverkauf und Bauernmarkt.
Italiano :
La fiera della patata di Solignac-sur-Loire è un evento autunnale da non perdere, con un mercato di produttori locali e intrattenimento.
– sabato, serata sarrassou organizzata da Betty e Jeff,
– domenica, vendita di patate e mercato degli agricoltori.
Espanol :
La feria de la patata de Solignac-sur-Loire es una cita otoñal ineludible con un mercado de productores locales y animaciones.
– sábado, velada de sarrassou a cargo de Betty y Jeff,
– domingo, venta de patatas y mercado de productores.
L’événement 30ème foire à la patate Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay