30ème Marché aux Puces Préty
Place de l’église Préty Saône-et-Loire
Tarif : – – 0 EUR
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Places de l’Église et du Platane, rue Bourgeoise, rue du Platane, rue de la Résistance et faubourg Saint-Nicolas
Marché aux Puces traditionnel et convivial au cœur du village, autour de l’Église.
Entrée gratuite visiteurs en grand nombre.
Parkings.
Toilettes.
Exposants 2 € le ml. Pas de réservation.
Météo pas de soucis avec un chapeau et une bâche.
BUFFET, BUVETTE, FRITES. .
Place de l’église Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 52 84 didier.badet64@gmail.com
