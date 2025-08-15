30ème Marché aux Puces Préty

30ème Marché aux Puces

Place de l’église Préty Saône-et-Loire

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Places de l’Église et du Platane, rue Bourgeoise, rue du Platane, rue de la Résistance et faubourg Saint-Nicolas

Marché aux Puces traditionnel et convivial au cœur du village, autour de l’Église.

Entrée gratuite visiteurs en grand nombre.

Parkings.

Toilettes.

Exposants 2 € le ml. Pas de réservation.

Météo pas de soucis avec un chapeau et une bâche.

BUFFET, BUVETTE, FRITES. .

Place de l’église Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 52 84 didier.badet64@gmail.com

