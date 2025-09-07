30ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun

30ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun dimanche 7 septembre 2025.

30ème marche des Sapins

Salle des fêtes Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire

Début : 2025-09-07 07:30:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

?? La Marche des Sapins revient à Anglure-sous-Dun !

L’association Le Foyer Rural a le plaisir d’annoncer la nouvelle édition de la Marche des Sapins, un événement convivial et nature qui se déroulera à Anglure-sous-Dun, au cœur du Charolais-Brionnais, le dimanche 7 septembre 2025.

Destinée aux amoureux de la randonnée, aux familles et aux curieux, cette journée proposera plusieurs circuits balisés et ravitaillés à travers les sentiers forestiers et les paysages vallonnés de la région. .

Salle des fêtes Anglure-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 04 83 lefoyerrural71@gmail.com

