30ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun
30ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun dimanche 7 septembre 2025.
30ème marche des Sapins
Salle des fêtes Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 07:30:00
fin : 2025-09-07 12:00:00
Date(s) :
2025-09-07
?? La Marche des Sapins revient à Anglure-sous-Dun !
L’association Le Foyer Rural a le plaisir d’annoncer la nouvelle édition de la Marche des Sapins, un événement convivial et nature qui se déroulera à Anglure-sous-Dun, au cœur du Charolais-Brionnais, le dimanche 7 septembre 2025.
Destinée aux amoureux de la randonnée, aux familles et aux curieux, cette journée proposera plusieurs circuits balisés et ravitaillés à travers les sentiers forestiers et les paysages vallonnés de la région. .
Salle des fêtes Anglure-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 04 83 lefoyerrural71@gmail.com
English : 30ème marche des Sapins
German : 30ème marche des Sapins
Italiano :
Espanol :
L’événement 30ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun a été mis à jour le 2025-08-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais