Les Debré et la République.

Westhoffen, à quelques kilomètres de Marlenheim, se réjouit d’avoir donné naissance à la famille Debré, dont plusieurs membres ont marqué l’histoire contemporaine. Comme un hommage à Jean-Louis disparu le 4 mars 2025, nous saluerons la gloire de cette famille dont chaque génération a marqué l’histoire à sa façon. En avant-propos, Gabriel Schoettel évoquera la personnalité de Simon Debré, le patriarche, grand rabbin né à Westhoffen en 1854, puis Daniel Chastagner présentera son fils et son petit-fils, et surtout leurs œuvres respectives. D’abord Robert Debré, (1882-1978), le grand-père de Jean-Louis, dont la puissante réflexion a édifié un système de Santé Publique qui, en 2025, devance encore l’actualité. Ce grand pédiatre et résistant est aussi le père de la Réforme universitaire et le créateur des CHU que nous connaissons de nos jours. Son fils Michel (1912-1996), père de JeanLouis, pilotera les travaux qui ont abouti en 1945 à la création de la Sécurité sociale et aussi de la prestigieuse ENA. Puis, en 1958, au retour du Général de Gaulle, il contribuera puissamment à la rédaction d’une cinquième Constitution toujours bien solide.

Pour ce 30e Mercredi, qui sera aussi le dernier de cette saison, c’est Daniel Chastagner, directeur

d’hôpital honoraire, qui nous contera, à l’aide de documents qu’il projettera, la saga de ces riches

enfants de Westhoffen et dialoguera volontiers avec le public. 0 .

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

