Fajac-la-Relenque

30ÈME RANDO DE LA PIÈGE

Fajac-la-Relenque Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour sa 30ème édition, la Rando de la Piège aura lieu cette année dans la commune de Fajac-la-Relenque, le dimanche 14 juin à partir de 8h00.

L’équipe de l’association Énergies de la Piège, les élus, les producteurs et l’ensemble des organisateurs bénévoles y attendent randonneurs et participants toujours aussi nombreux.

Trois circuits pédestres de 9, 13 et 15 km, deux circuits Vtt de 25 et 36 km, et un circuit trail de 15 km sont proposés cette année, avec une halte de dégustation de produits locaux dans la commune de La Louvière-Lauragais.

Au retour des randonnées, le repas champêtre sera servi à partir de 13h à Fajac-la-Relenque, dans une ambiance festive et familiale au son de l’accordéon. Vous aurez aussi de jeux en bois pour petits et grands.

Cette année, pensez à apporter vos couverts (si vous participez au repas) et votre verre écocup de l’an passé, sinon ils seront en vente sur place à 1€. Ce verre est indispensable toute la journée, du petit-déjeuner aux dégustations, jusqu’au café du repas et aux boissons en vente à la buvette.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 mai 2026 auprès de l’association Énergies de la Piège.

Attention, les places sont limitées pour le repas.

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Fajac-la-Relenque 11410 Aude Occitanie +33 4 68 60 38 98

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English :

For its 30th edition, the Rando de la Piège will take place this year in the commune of Fajac-la-Relenque, on Sunday June 14, starting at 8:00 am.

The team from the Énergies de la Piège association, along with elected representatives, producers and all the volunteer organizers, are looking forward to welcoming as many hikers and participants as ever.

Three 9, 13 and 15 km walking circuits, two 25 and 36 km mountain bike circuits, and a 15 km trail circuit are on offer this year, with a stop-off to taste local produce in the commune of La Louvière-Lauragais.

After the hikes, a country-style meal will be served from 1pm in Fajac-la-Relenque, in a festive, family-friendly atmosphere to the sound of accordion music. There will also be wooden games for all ages.

This year, remember to bring your cutlery (if you’re taking part in the meal) and your ecocup glass from last year, otherwise they’ll be on sale at 1? on site. You’ll need your glass all day long, from breakfast and tastings to coffee and drinks at the refreshment stand.

Registrations are open until May 29, 2026 with the association Énergies de la Piège.

Please note that places are limited for the meal.

L’événement 30ÈME RANDO DE LA PIÈGE Fajac-la-Relenque a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois