Informations pratiques

Sénarens

30ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE

FERME DU HOURQUET Sénarens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet 2026 partira la 30è Rando Ferme Nature organisée par le foyer rural de Sénarens, le Civam 31 et la confédération Paysanne

Organisé par le Foyer Rural de Sénarens, la Confédération Paysanne 31, le CIVAM 31

avec la participation de l’Association Rando-Gym de Saint-Araille et le comité des fêtes de Labastide-Paumès. .

FERME DU HOURQUET Sénarens 31430 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, July 26, 2026, the 30%E8 Rando Ferme Nature hike—organized by the S%E9narens Rural Center, Civam 31, and the Farmers’ Confederation—will take place.

L’événement 30ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE Sénarens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE