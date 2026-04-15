Morsbach

30ème rando VTT sportive et familiale

Morsbach Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour le retour incontournable de nos randonnées VTT sportive ou familiale au coeur du bassin houiller, venez découvrir nos parcours en single track sous nos forêts avoisinantes.

Sportif ou envie de faire votre premier parcours, vous y trouverez votre compte parmis nos 5 parcours proposés:

– Parcours familial 20km fléché/ D+170m Thème: autour du musée de la Mine 1 ravitaillement

– Parcours découverte 30km fléché/ D+450m autour de Forbach mais 90% en forêt et accès à vos premiers single track 2 ravitaillements

– Parcours sportif de 40km fléché D+650m autour de Forbach par monts et vaux, parcours ludique et grimpant 2 ravitaillements

– Parcours sportif de 45km D+710m une première boucle de 15km en GPS uniquement suivi du parcours fléché de 30km/ 3 ravitaillements

– Parcours intensifde 55km D+910m une première boucle de 15km en GPS uniquement suivi du parcours fléché de 40km 3 ravitaillements

L’accueil des participants se fait de 8h et 10h au centre Eric Tabarly de Morsbach.

Possibilité de petite restauration sur place de 12h à 14h ( bbq saucisses, frites , boissons, gâteaux)

inscriptions sur place

Règlement

Cette randonnée de cyclotourisme est ouverte à tous les cyclistes VTT, licenciés ou non.

Le port du casque est obligatoire.

Les moins de 18ans doivent être au moins accompagnés d’un adulte

La responsabilité des accidents provoqués ou subis par les participants ne saurait en aucun cas incomber à l’association. Les participants devront se conformer aux codes de la route et de la forêt, en respectant l’environnement.

Avant le départ, le participant atteste sur l’honneur

Avoir pris connaissance du Questionnaire de santé, des consignes de sécurité et des règles d’or du document ci-dessous présent

Au club avant le départ, avoir pris connaissance des difficultés du parcours et être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours qu’il a choisiTout public

6 .

Morsbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 68 34 50 85 froth@sfs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the unmissable return of our sporty or family mountain bike tours in the heart of the coal basin, come and discover our single-track routes in the surrounding forests.

Whether you’re a keen sportsman or you’d like to try your first ride, you’ll find what you’re looking for in our 5 trails:

– Family trail 20km signposted/ D+170m Theme: around the Mine Museum 1 feed station

– Parcours découverte 30km fléché/ D+450m around Forbach but 90% in the forest and access to your first single track 2 feed stations

– 40km sportive course, signposted D+650m around Forbach through hills and valleys, fun and climbing course 2 refreshment points

– 45km sportive course D+710m a first 15km GPS-only loop followed by the 30km signposted course 3 refreshment points

– Intensive course 55km D+910m a first loop of 15km with GPS only, followed by the 40km signposted course 3 refreshment points

Participants are welcomed from 8am to 10am at the Eric Tabarly center in Morsbach.

Snacks available on site from 12pm to 2pm (bbq sausages, French fries, drinks, cakes)

on-site registration

Regulations

This cycle tour is open to all mountain bikers, whether licensed or not.

Helmets must be worn.

Children under 18 must be accompanied by an adult

The association is in no way responsible for accidents caused or suffered by participants. Participants are expected to respect the rules of the road, the forest and the environment.

Before departure, the participant certifies on his or her honor

He/she has read the Health Questionnaire, the safety instructions and the golden rules in the document below

At the club before departure, that he/she is aware of the difficulties of the route and is in sufficient physical condition to complete the route he/she has chosen

L’événement 30ème rando VTT sportive et familiale Morsbach a été mis à jour le 2026-04-15 par FORBACH TOURISME