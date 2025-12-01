30ème Salon des Vins et de la Gastronomie

Salle Marcel Seguin Plassac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Pour sa 30ᵉ édition, le comité des fêtes de Plassac vous invite au Salon des Vins et de la Gastronomie !

.

Salle Marcel Seguin Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 06 98 comitedesfetesplassac17@gmail.com

English :

For its 30th edition, the Comité des fêtes de Plassac invites you to the Salon des Vins et de la Gastronomie!

L’événement 30ème Salon des Vins et de la Gastronomie Plassac a été mis à jour le 2025-12-02 par Offices de Tourisme de Jonzac