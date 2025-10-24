30ème Salon du collectionneur Route de Montilly Moulins

30ème Salon du collectionneur

Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Salon organisé par l’association philatélique de Moulins.

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Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33 contact@associationphilateliquedemoulins.com

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English :

Show organized by the Moulins Philatelic Association.

L’événement 30ème Salon du collectionneur Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région