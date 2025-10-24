30ème Salon du collectionneur Route de Montilly Moulins
30ème Salon du collectionneur Route de Montilly Moulins dimanche 26 avril 2026.
30ème Salon du collectionneur
Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Salon organisé par l’association philatélique de Moulins.
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Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33 contact@associationphilateliquedemoulins.com
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English :
Show organized by the Moulins Philatelic Association.
L’événement 30ème Salon du collectionneur Moulins a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région