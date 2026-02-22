30ème TOURNOI DU TENNIS DE TABLE LOISIRS LE 11/04 SALLE HÉLIOS Dangé-Saint-Romain
SALLE HÉLIOS Route de Descartes – Dangé-Saint-Romain Vienne
L’**AS TENNIS DE TABLE DANGÉ** LES ORMES organise son
**30ème tournoi accessible aux loisirs, associations, parents, scolaires**
**Samedi 11 Avril 2026** à **14h**
_Salle Hélios_
Inscriptions à partir de 13h30
Début des jeux à 14h .
SALLE HÉLIOS Route de Descartes – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 14 86
