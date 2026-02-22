30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04 SALLE HÉLIOS Dangé-Saint-Romain
30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04 SALLE HÉLIOS Dangé-Saint-Romain vendredi 10 avril 2026.
30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04
SALLE HÉLIOS Route de Descartes – Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
L’**AS TENNIS DE TABLE DANGÉ ST-ROMAIN** organise
son **30è Tournoi de Tennis de table régionale**
**Vendredi 10 et Samedi 11 Avril 2026**
à la Salle Hélios
_Vendredi 10 Avril 2026 début de la compétition à 19h30_
_Samedi 11 Avril 2026 début de la compétition à 10h00_ .
SALLE HÉLIOS Route de Descartes – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 14 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04
L’événement 30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04 Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne