30ème TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 10 et 11/04 SALLE HÉLIOS Dangé-Saint-Romain

L’**AS TENNIS DE TABLE DANGÉ ST-ROMAIN** organise

son **30è Tournoi de Tennis de table régionale**

**Vendredi 10 et Samedi 11 Avril 2026**

à la Salle Hélios

_Vendredi 10 Avril 2026 début de la compétition à 19h30_

_Samedi 11 Avril 2026 début de la compétition à 10h00_ .

SALLE HÉLIOS Route de Descartes – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 52 14 86

