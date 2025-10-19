30ième Fête du Cidre Salle des fêtes Flavignac
30ième Fête du Cidre Salle des fêtes Flavignac dimanche 19 octobre 2025.
30ième Fête du Cidre
Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
C’est déjà la 30ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !
Au programme cette année démonstration et pressage de pommes, vente de cidre, foire artisanale, produits régionaux, groupe folklorique, manèges pour enfants, animations et vide grenier toute la journée. Venez nombreux ! .
Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14
English : 30ième Fête du Cidre
German : 30ième Fête du Cidre
Italiano :
Espanol : 30ième Fête du Cidre
L’événement 30ième Fête du Cidre Flavignac a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus