30ième Fête du Cidre Salle des fêtes Flavignac

30ième Fête du Cidre

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

C’est déjà la 30ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !

Au programme cette année démonstration et pressage de pommes, vente de cidre, foire artisanale, produits régionaux, groupe folklorique, manèges pour enfants, animations et vide grenier toute la journée. Venez nombreux ! .

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14

