30ième Fête du Cidre Salle des fêtes Flavignac dimanche 19 octobre 2025.

C’est déjà la 30ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !
Au programme cette année démonstration et pressage de pommes, vente de cidre, foire artisanale, produits régionaux, groupe folklorique, manèges pour enfants, animations et vide grenier toute la journée. Venez nombreux !   .

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14 

