31. Chapelle Saint-Jacques Journées Européennes du patrimoine Saint-Alban
Chapelle Saint-Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre de la chapelle de 10h à 12h avec présence d’un compagnon, et à 14h30 visite commentée gratuite de la chapelle. Cette année, un petit plus exposition de quelques vêtements sacerdotaux. .
Chapelle Saint-Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
