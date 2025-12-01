31 e marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Salle des fêtes et parvis Bligny-sur-Ouche
31 e marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Salle des fêtes et parvis Bligny-sur-Ouche samedi 13 décembre 2025.
Salle des fêtes et parvis Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Tous les ans, le temps d’un week-end, la magie de Noël s’installe à Bligny-sur-Ouche lors du Marché de Noël.
Cette 31ème édition se déroulera le samedi 13 décembre 2025 de 14h à 21h et dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h.
Venez flâner parmi la cinquantaine d’exposants et trouver la bonne idée cadeau qui fera plaisir à toute la famille chocolats, escargots, vin d’Alsace et de Bourgogne, artisanat local et artisanat du monde, décorations de Noël, livres, bijoux… Il y en aura pour tous les goûts !
Le Marché de Noël de Bligny-sur-Ouche est reconnu pour sa convivialité et pour la qualité de ses exposants.
Tombola , passage du Père Noel
Buvette, vin chaud , gaufres et crêpes
Tarifs visiteurs Entrée gratuite.
Tarifs exposants voir bulletin d’inscription .
Salle des fêtes et parvis Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 41 92 68 aasoa.bligny@gmx.fr
L'événement 31 e marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-05