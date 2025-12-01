31 e marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Salle des fêtes et parvis Bligny-sur-Ouche

31 e marché de Noël de Bligny-sur-Ouche
samedi 13 décembre 2025.

Salle des fêtes et parvis Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Tous les ans, le temps d’un week-end, la magie de Noël s’installe à Bligny-sur-Ouche lors du Marché de Noël.

Cette 31ème édition se déroulera le samedi 13 décembre 2025 de 14h à 21h et dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h.

Venez flâner parmi la cinquantaine d’exposants et trouver la bonne idée cadeau qui fera plaisir à toute la famille chocolats, escargots, vin d’Alsace et de Bourgogne, artisanat local et artisanat du monde, décorations de Noël, livres, bijoux… Il y en aura pour tous les goûts !

Le Marché de Noël de Bligny-sur-Ouche est reconnu pour sa convivialité et pour la qualité de ses exposants.

Tombola , passage du Père Noel

Buvette, vin chaud , gaufres et crêpes

Tarifs visiteurs Entrée gratuite.

Tarifs exposants voir bulletin d’inscription .

Salle des fêtes et parvis Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 41 92 68 aasoa.bligny@gmx.fr

