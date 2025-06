31 ème Roc d’Argent Argentonnay 6 juillet 2025 07:00

Le Club des Cyclos Argentonnais, vous invite à son 31 ème ROC D’ARGENT.

Plusieurs circuits proposée: 3 circuits corsés avec du relief pour les Vététistes de 35, 55 et 70 Kms, 2 circuits pour les cyclos de 49 et 76 Kms et 3 circuits pour les marcheurs de 8, 12 et 16 Kms avec un ou deux ravitaillements sur les circuits en fonction de la distance de chaque circuit. .

Complexe sportif

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 22 64 claude.rochais@gmail.com

