31 Immersif La Nuit des Secrets Sainte-Maure

31 Immersif La Nuit des Secrets

Domaine de Vermoise Sainte-Maure Aube

Tarif : 139 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-31 18:00:00

2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Après le succès du Mariage Immersif , nous remettons les couverts (et les coupes de champagne*) pour un Réveillon du 31 totalement immersif . Cette fois, vous êtes invités au Domaine de Vermoise , un lieu splendide… qui cache un secret que personne n’a encore réussi à révéler.

Et devinez quoi ? C’est vous qui allez devoir le découvrir.



Tout au long de la soirée, des acteurs seront dissimulés parmi vous, fondus dans la foule, chuchotant des indices, déclenchant des scènes inattendues, provoquant des rebondissements et des révélations.

Vous serez enquêteurs malgré vous, pris au cœur d’une comédie vivante, où chaque regard peut être une piste… et chaque sourire, un mensonge.



Au programme

> Jeu d’enquête immersif dans la salle du Domaine

> Scènes théâtrales & comédie en live

> Acteurs infiltrés parmi les invités

> Réveillon festif & cocktail dîner

> Feu d’artifice à minuit

> Soirée dansante jusqu’au bout de la nuit



Serez-vous celui ou celle qui percera le Secret de Vermoise ?

Ou juste celui qui aura trop dansé sur Freed from desire à 3h42 ?

Les deux sont totalement acceptables. .

Domaine de Vermoise Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

