31 MARS 2026 : Evènements festifs responsables Campus de Beaulieu Rennes Mardi 31 mars, 08h45 Ille-et-Vilaine

A destination des membres des bureaux des associations / BDE / corpos étudiantes.

Le SSE propose une journée de sensibilisation à destination des membres des bureaux des assos et des BDE qui organisent des soirées !

### **Programme de la journée**

Organiser une soirée, en tant que BDE ou asso étudiante, c’est un vrai service rendu pour la communauté étudiante : lien social, sentiment d’appartenance, décompression… Mais c’est aussi anticiper et réfléchir l’événement dans ses différents aspects pour que l’événement se déroule au mieux pour tout le monde. Il s’agit donc de vous accompagner dans ces responsabilités.

Le SSE coordonne donc des sessions de sensibilisation qui s’adressent aux étudiants qui ont en charge cette organisation.

* Le matin, différentes thématiques sont abordées : responsabilités juridiques, éléments de logistique et de sécurité, pistes pour réduire les risques festifs chez celles et ceux qui viennent faire la fête, échanges de pratiques entre assos…

* L’après-midi, des mises en pratiques par ateliers viennent compléter les points abordés le matin (dose bar, secours à la personne

### **Inscription**

Attention les places sont limitées ! Nous accueillons 2 étudiants au maximum pour une même association. Il est nécessaire de remplir un formulaire par étudiant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T08:45:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T16:00:00.000+02:00

1

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/832316?lang=fr

Campus de Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

