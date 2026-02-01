31e bourse aux antiquités militaires Picauville
31e bourse aux antiquités militaires Picauville dimanche 8 février 2026.
31e bourse aux antiquités militaires
Salle JC Flambard Picauville Manche
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire militaire. Venez découvrir, acheter ou échanger uniformes, médailles, insignes, équipements et objets rares, dans une ambiance conviviale dédiée à la mémoire et au patrimoine. Bar et restauration sur place. .
Salle JC Flambard Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 02 48
English : 31e bourse aux antiquités militaires
