31e bourse aux antiquités militaires Picauville

31e bourse aux antiquités militaires

Salle JC Flambard Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire militaire. Venez découvrir, acheter ou échanger uniformes, médailles, insignes, équipements et objets rares, dans une ambiance conviviale dédiée à la mémoire et au patrimoine. Bar et restauration sur place. .

Salle JC Flambard Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 02 48

English : 31e bourse aux antiquités militaires

