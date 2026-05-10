31e Brocante et vide-grenier de Dampleux Dampleux
31e Brocante et vide-grenier de Dampleux Dampleux dimanche 7 juin 2026.
Dampleux
31e Brocante et vide-grenier de Dampleux
Route d’Oigny Dampleux Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le comité des fêtes de Dampleux vous accueille pour sa 31e brocante et vide-grenier le dimanche 7 juin à partir de 08h. Buvette et restauration sur place. Installation des exposants à partir de 6h30.
Inscriptions jusqu’au 1er juin. 2 €/m
Le comité des fêtes de Dampleux vous accueille pour sa 31e brocante et vide-grenier le dimanche 7 juin à partir de 08h. Buvette et restauration sur place. Installation des exposants à partir de 6h30.
Inscriptions jusqu’au 1er juin. 2 €/m .
Route d’Oigny Dampleux 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 99 50 li.lou.317@hotmail.fr
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English :
Dampleux’s Comité des fêtes welcomes you to its 31st brocante and vide-grenier on Sunday June 7 from 8am. Refreshments and catering on site. Exhibitors set up from 6.30 am.
Registration deadline: June 1. 2 ?/m
L’événement 31e Brocante et vide-grenier de Dampleux Dampleux a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Soissonnais-Valois