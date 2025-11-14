31e édition du salon des Vins de Senlis Senlis

6/8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Du 14 au 16 novembre 2025, Senlis accueille la 31e édition de son Salon des Vins, organisée par le Lions Club Senlis Trois Forêts en partenariat avec la ville. La plupart des régions et des cépages de France sont représentés sur 40 stands. Parmi les exposants fidèles et talentueux, Henry de Batz de Trenquelléon, du Château de Salles, en Buzet, un descendant direct du véritable d’Artagnan et le très réputé Domaine Cosse-Maisonneuve en Cahors. Vous aimerez aussi découvrir le Château Anthonic en Moulis-en-Médoc, l’une des plus anciennes propriétés de l’appellation.

Le midi, les visiteurs pourront déjeuner dans l’espace restauration, incluant un traiteur avec ses plats chauds de saison, et un bar à huitres et fruits de mer tenu par un Meilleur Ouvrier de France. Ils sauront y tester l’une de leurs trouvailles du matin.

Chacun pourra tenter la chance de gagner une bouteille au cours de sa visite et participer à une tombola dont le tirage aura lieu à la fin du salon et, qui sait, remporter l’un des lots dont son poids en vins.

Les bénéfices de cette manifestation sont destinés aux nombreuses actions menées par le Lions Club Senlis Trois Forêts en faveur de l’enfance (dont Enfants Cancers Santé), de la jeunesse (Prix Jeunes Talents), du handicap (dont Bibliothèque sonore, Cécifoot, accompagnement des élèves en situation de handicap…), de la santé (dont prévention du diabète…). Le club contribue également à l’éducation d’un chien pour un enfant malvoyant ou aveugle en soutenant la fondation Frédéric Gaillanne.

Horaires Vendredi 14 novembre 2025, nocturne de 17h 30 à 20h 30 /Samedi 15 novembre 2025, de 10h à 19h /Dimanche 16 novembre 2025, de 10h à 18h 0 .

6/8 Rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France salondesvinssenlis@gmail.com

