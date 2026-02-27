31e édition du Tournoi Sans Frontière Rue René Binet Sens

31e édition du Tournoi Sans Frontière

Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Sens Yonne

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Les amateurs de football, ne manquez pas le Tournoi Sans Frontière international de football des moins de 14 ans ! Cet événement passionnant se déroulera à Sens du 3 au 6 avril et promet d’être une expérience inoubliable pour tous les fans de football. Vous aurez l’occasion de voir les jeunes talents les plus prometteurs de la planète foot s’affronter sur le terrain, et de découvrir les stars de demain. .

Rue René Binet Complexe sportif Roger Breton Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 23 60 contact@tsfsens.com

