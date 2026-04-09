Arpheuilles-Saint-Priest

31e Marché d’Antan

Place de l’Eglise Arpheuilles-Saint-Priest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Marché d’Antan rassemble plus de 3 500 visiteurs et tous les habitants du village y participent pour faire vibrer le cœur d’Arpheuilles-Saint-Priest autour d’un rendez-vous où se mêlent traditions, terroir et convivialité.

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Place de l’Eglise Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mjc.arpheuillessaintpriest@gmail.com

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English :

The Marché d’Antan attracts more than 3,500 visitors, with all the village’s inhabitants taking part to make the heart of Arpheuilles-Saint-Priest vibrate around an event that combines tradition, local produce and conviviality.

L’événement 31e Marché d’Antan Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme