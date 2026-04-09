31e Marché d’Antan Arpheuilles-Saint-Priest
31e Marché d’Antan Arpheuilles-Saint-Priest dimanche 26 juillet 2026.
Arpheuilles-Saint-Priest
31e Marché d’Antan
Place de l’Eglise Arpheuilles-Saint-Priest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Marché d’Antan rassemble plus de 3 500 visiteurs et tous les habitants du village y participent pour faire vibrer le cœur d’Arpheuilles-Saint-Priest autour d’un rendez-vous où se mêlent traditions, terroir et convivialité.
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Place de l’Eglise Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mjc.arpheuillessaintpriest@gmail.com
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English :
The Marché d’Antan attracts more than 3,500 visitors, with all the village’s inhabitants taking part to make the heart of Arpheuilles-Saint-Priest vibrate around an event that combines tradition, local produce and conviviality.
L’événement 31e Marché d’Antan Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme