31e Mercredi de Marlenheim Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Mercredi 2025-10-01 20:00:00

Mercredi 1er octobre 2025 à 20h, à l’Espace Culturel et Touristique de Marlenheim

1944-1945 Struthof un camp pour épurer l’Alsace.

Pour inaugurer la cinquième saison des Mercredis de Marlenheim, nous avons sollicité une invitée de marque

Frédérique Neau-Dufour, agrégée et docteure en histoire est l’autrice de nombreux ouvrages et elle est en charge de la politique mémorielle de la Région Grand Est.

Elle a été auparavant Directrice du Centre européen du résistant déporté situé sur l’ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof. Nul n‘est donc plus qualifié pour évoquer l’histoire de ce camp en 1944-1945, c’est-à dire après sa libération par les troupes américaines en novembre 1944.

Si on connaît assez bien le camp de concentration nazi de Natzweiler, un certain voile d’oubli, de non-dits, de mauvaise conscience peut-être, a couvert cette période d’une année où il était devenu camp d’internement administratif français. 7 à 8000 hommes et femmes (celles-ci représentent un tiers), des vieillards, des bébés, des familles, y ont transité, en attente généralement d’un jugement. Les internés Allemands y cohabitent avec les internés alsaciens, parmi lesquels des responsables d’organismes nazis, quelques autonomistes, des dénonciateurs, des collaborateurs de toute sorte, mais aussi des innocents.

Sous la direction de quatre chefs successifs, plus ou moins brutaux, plus ou moins compétents et plus ou moins honnêtes, encadrant de très jeunes FFI sans expérience particulière, les violences physiques et psychologiques n’ont pas toujours été absentes. Ce climat délétère n’a pas peu contribué, plus tard, à nourrir un certain négationnisme.

Si Frédérique Neau-Dufour a épluché des milliers d’archives, elle a aussi rencontré des témoins survivants ou leurs descendants en mettant l’accent sur l’aspect humain de cette histoire. Et cette enquête a donné lieu à un livre passionnant, le premier sur cette période du camp, très largement illustré, qu’elle se fera un plaisir de dédicacer après sa conférence. 0 .

