31e rando pédestre et VTT Plumelec
Complexe de la Madeleine Plumelec Morbihan
Pédestre 10, 12 ou 16 km, 5€.
VTT 20, 30, 40 et 50 km, 6€.
Gratuit 12 ans.
Circuits fléchés et ravitaillements.
Inscription dès 7h30, départs de 8 à 10h. .
Complexe de la Madeleine Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
