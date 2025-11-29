31e Université d’automne de la LDH sur le thème « Laïcité 1905-2025 – Défendre une loi de liberté » Centre des colloques du Campus Condorcet Aubervilliers
31e Université d’automne de la LDH sur le thème « Laïcité 1905-2025 – Défendre une loi de liberté » Centre des colloques du Campus Condorcet Aubervilliers samedi 29 novembre 2025.
Du début des années 2000 à aujourd’hui, nous
avons ainsi assisté à une extension du principe de neutralité qui concernait
d’abord l’Etat et ses fonctionnaires et qui, pour la première fois (avec la loi
de 2004), s’appliquait aux personnes privées, point d’appui pour les
revendications de neutralisation autour de la sphère éducative. Plus encore, en
adjoignant les « valeurs de la République » à l’idée de laïcité, la
loi de 2021 en a changé la nature : la laïcité est passée de la protection
de la liberté (liberté de conscience et de culte) à la promotion d’une morale
et à une conception normative de la « bonne vie » sociale. Cela conduit
à une mise en tension entre le principe de laïcité, dévoyé, et des principes progressistes
comme le féminisme, l’antiracisme, l’internationalisme….
Politistes, juristes, historiens
et historiennes nous aideront à comprendre ces changements, ce qui articulera
notre défense de la laïcité au refus des instrumentalisations politiciennes.
Samedi 29 novembre
[9h30-10h] Ouverture
[10h-12h] Table ronde 1 – La laïcité en France et dans le monde
Animation : Emmanuelle Jourdan-Chartier, cosecrétaire générale de la LDH
Etat
du travail de recherche sur la loi de 1905 ? Des diverses inflexions
subies par la laïcité ? Où en est-on aujourd’hui : une inflexion
sécuritaire ? La France dans l’Europe, y a-t-il véritablement une
spécificité française en matière de laïcité ? Qu’en est-il de la
finalité émancipatrice ?
Jean Baubérot-Vincent
Bertrand Ogilvie
Philippe Portier
[13h30-15h] Table ronde 2 – La LDH et la laïcité
Animation : Marie-Christine Vergiat, membre du Comité national de la LDH
La
LDH à l’origine de la loi de 1905 ? La défense de la laïcité est
inhérente à l’identité de la LDH. Comment l’association a accompagné (et
combattu) les inflexions autoritaires de la laïcité dans les 25
dernières années ? Quels sont ses engagements et ses pratiques
aujourd’hui ?
Jean-Pierre Dubois, président d’honneur de la LDH
Emmanuel Naquet, coresponsable du groupe de travail « Mémoires, histoire, archives »
Marion Ogier, membre du Bureau national de la LDH
[15h15-16h45] Ateliers – Les actions de la LDH
Interventions en milieu scolaire
Action juridique : l’exemple des crèches
La laïcité à l’hôpital
La laïcité dans l’entreprise, quel rôle de la LDH
La loi sur le voile dans le sport
[17h-18h30] Table ronde 3 – Jeunes, écoles, laïcité
Animation : Martine Cocquet, coresponsable du groupe de travail « Education, jeunesse et droits de l’enfant »
La
loi de 2004 a constitué un double point de bascule : d’une part, on est
passé de l’obligation de neutralité pour les agents du service public à
une obligation pour une partie des usagers, les élèves ; d’autre part,
la question des signes religieux à l’école a supplanté la bataille
contre l’école privée. Comment apprécier les conséquences de cette loi ?
Les discours récurrents sur la difficulté de faire vivre la laïcité à
l’école sont-ils conformes à la réalité ? Quels effets ont eu sur les
personnels et sur les élèves les attentats, notamment le meurtre de
Samuel Paty ?
Vanille Laborde
Françoise Lantheaume
Françoise Lorcerie
Dimanche 30 novembre
[9h-9h45] Compte rendu des ateliers
[9h45-11h] Table ronde 4 – La laïcité dévoyée, l’offensive réactionnaire
Animation : Daniel Boitier, coresponsable du groupe de travail « Laïcité » de la LDH
Jean
Baubérot-Vincent parle de laïcité « falsifiée ». Le rapport Baroin de
2003 opposait laïcité et droits de l’Homme. Aujourd’hui, les partis
d’extrême droite se prétendent défenseurs de la laïcité. Comment
l’extension de la neutralité s’est retournée contre la liberté de
conscience et de culte, inscrite à l’article 1 de la loi de 1905, ou à
la liberté religieuse, pourtant défendue par les textes européens et
internationaux ? Mais aussi comment la loi séparatisme et le contrat
d’engagement républicain ont pu mettre en crise les libertés
associatives ? Au point que, si l’on observe les populations le plus
souvent visées, notre défense de la laïcité se heurte au soupçon que la
laïcité soit devenue discriminatoire ?
Nicolas Cadène
Martine Cohen
Stéphanie Hennette-Vauchez
Alain Policar
[11h15-12h45] Table ronde 5 – Laïcité et féminisme
Animation : Joël Roman, membre de la LDH et membre du groupe de travail « Laïcité » de la LDH
On
ne compte plus les débats, les mesures – souvent illégales – et les
propositions de loi qui au nom de la laïcité se focalisent sur les
femmes, plus précisément les femmes musulmanes et/ou racisées. Si la
laïcité est incontestablement une garantie pour les droits et les
libertés des femmes, quels sont les enjeux et les conséquences de ces
débats et des surenchères qu’ils suscitent ? Dans quelle mesure au nom
de l’émancipation des femmes aboutissent-ils à rogner leur liberté et à
produire des discriminations ?
Hélène Ba
Françoise Dumont, présidente d’honneur de la LDH
Suzy Rojtman
[14h30-16h30] Table ronde 6 – La laïcité dans les quartiers populaires
Animation : Joëlle Bordet, coresponsable du groupe de travail « Laïcité » de la LDH
Les
quartiers populaires sont souvent montrés du doigt en matière de
laïcité. Pourtant, la réalité est complexe et n’a rien à voir avec la
vision caricaturale qu’en ont certains. Cette table ronde se place dans
le prolongement d’un travail initié par le groupe de travail « Laïcité »
dans un certain nombre de quartiers populaires.
Elle vise à montrer
la diversité de la réalité vécue en croisant les expériences d’un élu
d’une grande ville, d’un religieux intervenant dans une double
perspective d’éducation populaire et religieuse, d’un directeur de
centre social et d’un sociologue.
Saliou Faye
Wajdi Liman
Patrice Leclerc
Julien Talpin
[16h30] Conclusion
Nathalie Tehio, présidente de la LDH
La 31e université d’automne de la LDH se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 au Centre des colloques du Campus Condorcet. L’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 permet à la LDH de rappeler son attachement à cette loi de liberté en interrogeant le contexte de ses transformations, parfois de ses trahisons. En effet aujourd’hui les affaires médiatico-politiques en rapport avec de nouvelles lois se sont multipliées.
