Du début des années 2000 à aujourd’hui, nous

avons ainsi assisté à une extension du principe de neutralité qui concernait

d’abord l’Etat et ses fonctionnaires et qui, pour la première fois (avec la loi

de 2004), s’appliquait aux personnes privées, point d’appui pour les

revendications de neutralisation autour de la sphère éducative. Plus encore, en

adjoignant les « valeurs de la République » à l’idée de laïcité, la

loi de 2021 en a changé la nature : la laïcité est passée de la protection

de la liberté (liberté de conscience et de culte) à la promotion d’une morale

et à une conception normative de la « bonne vie » sociale. Cela conduit

à une mise en tension entre le principe de laïcité, dévoyé, et des principes progressistes

comme le féminisme, l’antiracisme, l’internationalisme….

Politistes, juristes, historiens

et historiennes nous aideront à comprendre ces changements, ce qui articulera

notre défense de la laïcité au refus des instrumentalisations politiciennes.

Samedi 29 novembre

[9h30-10h] Ouverture

[10h-12h] Table ronde 1 – La laïcité en France et dans le monde

Animation : Emmanuelle Jourdan-Chartier, cosecrétaire générale de la LDH

Etat

du travail de recherche sur la loi de 1905 ? Des diverses inflexions

subies par la laïcité ? Où en est-on aujourd’hui : une inflexion

sécuritaire ? La France dans l’Europe, y a-t-il véritablement une

spécificité française en matière de laïcité ? Qu’en est-il de la

finalité émancipatrice ?

Jean Baubérot-Vincent

Bertrand Ogilvie

Philippe Portier

[13h30-15h] Table ronde 2 – La LDH et la laïcité

Animation : Marie-Christine Vergiat, membre du Comité national de la LDH

La

LDH à l’origine de la loi de 1905 ? La défense de la laïcité est

inhérente à l’identité de la LDH. Comment l’association a accompagné (et

combattu) les inflexions autoritaires de la laïcité dans les 25

dernières années ? Quels sont ses engagements et ses pratiques

aujourd’hui ?

Jean-Pierre Dubois, président d’honneur de la LDH

Emmanuel Naquet, coresponsable du groupe de travail « Mémoires, histoire, archives »

Marion Ogier, membre du Bureau national de la LDH

[15h15-16h45] Ateliers – Les actions de la LDH

Interventions en milieu scolaire

Action juridique : l’exemple des crèches

La laïcité à l’hôpital

La laïcité dans l’entreprise, quel rôle de la LDH

La loi sur le voile dans le sport

[17h-18h30] Table ronde 3 – Jeunes, écoles, laïcité

Animation : Martine Cocquet, coresponsable du groupe de travail « Education, jeunesse et droits de l’enfant »

La

loi de 2004 a constitué un double point de bascule : d’une part, on est

passé de l’obligation de neutralité pour les agents du service public à

une obligation pour une partie des usagers, les élèves ; d’autre part,

la question des signes religieux à l’école a supplanté la bataille

contre l’école privée. Comment apprécier les conséquences de cette loi ?

Les discours récurrents sur la difficulté de faire vivre la laïcité à

l’école sont-ils conformes à la réalité ? Quels effets ont eu sur les

personnels et sur les élèves les attentats, notamment le meurtre de

Samuel Paty ?

Vanille Laborde

Françoise Lantheaume

Françoise Lorcerie

Dimanche 30 novembre

[9h-9h45] Compte rendu des ateliers

[9h45-11h] Table ronde 4 – La laïcité dévoyée, l’offensive réactionnaire

Animation : Daniel Boitier, coresponsable du groupe de travail « Laïcité » de la LDH

Jean

Baubérot-Vincent parle de laïcité « falsifiée ». Le rapport Baroin de

2003 opposait laïcité et droits de l’Homme. Aujourd’hui, les partis

d’extrême droite se prétendent défenseurs de la laïcité. Comment

l’extension de la neutralité s’est retournée contre la liberté de

conscience et de culte, inscrite à l’article 1 de la loi de 1905, ou à

la liberté religieuse, pourtant défendue par les textes européens et

internationaux ? Mais aussi comment la loi séparatisme et le contrat

d’engagement républicain ont pu mettre en crise les libertés

associatives ? Au point que, si l’on observe les populations le plus

souvent visées, notre défense de la laïcité se heurte au soupçon que la

laïcité soit devenue discriminatoire ?

Nicolas Cadène

Martine Cohen

Stéphanie Hennette-Vauchez

Alain Policar

[11h15-12h45] Table ronde 5 – Laïcité et féminisme

Animation : Joël Roman, membre de la LDH et membre du groupe de travail « Laïcité » de la LDH

On

ne compte plus les débats, les mesures – souvent illégales – et les

propositions de loi qui au nom de la laïcité se focalisent sur les

femmes, plus précisément les femmes musulmanes et/ou racisées. Si la

laïcité est incontestablement une garantie pour les droits et les

libertés des femmes, quels sont les enjeux et les conséquences de ces

débats et des surenchères qu’ils suscitent ? Dans quelle mesure au nom

de l’émancipation des femmes aboutissent-ils à rogner leur liberté et à

produire des discriminations ?

Hélène Ba

Françoise Dumont, présidente d’honneur de la LDH

Suzy Rojtman

[14h30-16h30] Table ronde 6 – La laïcité dans les quartiers populaires

Animation : Joëlle Bordet, coresponsable du groupe de travail « Laïcité » de la LDH

Les

quartiers populaires sont souvent montrés du doigt en matière de

laïcité. Pourtant, la réalité est complexe et n’a rien à voir avec la

vision caricaturale qu’en ont certains. Cette table ronde se place dans

le prolongement d’un travail initié par le groupe de travail « Laïcité »

dans un certain nombre de quartiers populaires.

Elle vise à montrer

la diversité de la réalité vécue en croisant les expériences d’un élu

d’une grande ville, d’un religieux intervenant dans une double

perspective d’éducation populaire et religieuse, d’un directeur de

centre social et d’un sociologue.

Saliou Faye

Wajdi Liman

Patrice Leclerc

Julien Talpin

[16h30] Conclusion

Nathalie Tehio, présidente de la LDH

La 31e université d’automne de la LDH se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 au Centre des colloques du Campus Condorcet. L’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 permet à la LDH de rappeler son attachement à cette loi de liberté en interrogeant le contexte de ses transformations, parfois de ses trahisons. En effet aujourd’hui les affaires médiatico-politiques en rapport avec de nouvelles lois se sont multipliées.

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 09h00 à 16h30

samedi

de 09h30 à 19h00

payant

Une participation libre est demandée (minimum conseillé de 15 euros pour les 2 jours).

Public adultes.

Centre des colloques du Campus Condorcet place du Front Populaire 93300 Aubervilliers

