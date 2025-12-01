31ème colloque national des CESU Port de Nice Nice

31ème colloque national des CESU Port de Nice Nice mercredi 10 décembre 2025.

Alpes-Maritimes

31ème colloque national des CESU Port de Nice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-10

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-10

Congrès annuel des urgentistes français

.

Port de Nice Centre de Congrès

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 31ème colloque national des CESU

Annual conference of French emergency physicians

German : 31ème colloque national des CESU

Jahreskongress der französischen Notärzte

Italiano : 31ème colloque national des CESU

Conferenza annuale dei medici d’urgenza francesi

Espanol : 31ème colloque national des CESU

Conferencia anual de médicos de urgencias franceses

L’événement 31ème colloque national des CESU Nice a été mis à jour le 2024-12-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur