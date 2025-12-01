31ème colloque national des CESU Port de Nice Nice
31ème colloque national des CESU Port de Nice Nice mercredi 10 décembre 2025.
Alpes-Maritimes
31ème colloque national des CESU Port de Nice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes
Début : Vendredi 2025-12-10
fin : 2025-12-12
2025-12-10
Congrès annuel des urgentistes français
Port de Nice Centre de Congrès
Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : 31ème colloque national des CESU
Annual conference of French emergency physicians
German : 31ème colloque national des CESU
Jahreskongress der französischen Notärzte
Italiano : 31ème colloque national des CESU
Conferenza annuale dei medici d’urgenza francesi
Espanol : 31ème colloque national des CESU
Conferencia anual de médicos de urgencias franceses
