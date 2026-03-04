31ème édition de la création de fanzines par la Médiathèque Nouvelle à Bruxelles, Médiathèque Nouvelle, Auderghem

31ème édition de la création de fanzines par la Médiathèque Nouvelle à Bruxelles Samedi 14 mars, 08h00 Médiathèque Nouvelle Bruxelles-Capitale

La langue française en fête revient du 14 au 22 mars à Bruxelles et en Wallonie, a annoncé jeudi la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’événement vise à sensibiliser le public à la créativité linguistique autour du thème de la science-fiction sous le slogan « Dis-moi dix mots d’un monde à venir ».

Pour cette 31e édition, la langue française en fête s’installera dans treize villes autour d’un projet commun, la création de fanzines lors d’ateliers pilotés par Médiathèque Nouvelle. Les fanzines feront l’objet d’expositions locales et participeront au grand concours de fanzines de la Direction de la Langue française. Durant cette semaine, des carnets de jeux, des propositions de spectacles et de films et des ouvrages seront également présentés, tous autour du thème de la science-fiction.

Pont-à-Celles sera la Ville des Mots et mettra la langue française à l’honneur en rendant hommage à son patrimoine. Plusieurs établissements tels que le centre culturel, la bibliothèque, la maison rurale et d’autres s’associeront à cet évènement. Des concerts, fresques vidéos, installations textiles et défis à découvrir dans un espace virtuel seront proposés dans la ville du Hainaut durant toute la semaine de l’évènement.

Le chroniqueur littéraire Glorian Delpâture est le parrain de l’événement. Le journaliste, scénariste de bande dessinée et enseignant publie également des traductions, dont celle de l’œuvre complète de H.P. Lovecraft. Passionné par la langue française et la science-fiction, M. Delpâture sera présent lors des animations littéraires organisées.

Pour cette nouvelle édition, la Direction de la Langue française s’associe au Brussels International Fantastic Film Festival, au Réseau IDée et à Médiathèque Nouvelle.

Médiathèque Nouvelle Place de l'Amitié 6, 1160 Auderghem 1160 Bruxelles-Capitale

Dis-moi Dix mots