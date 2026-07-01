31ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand
vendredi 24 juillet 2026 · Seraucourt-le-Grand
Informations pratiques
Seraucourt-le-Grand
31ème European Dragster au circuit de Clastres
La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.
La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !
Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h
Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. .
La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 45 64 71 atd2003@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 31st European Dragster race will take place on June 24, 25, and 26!
One location only: Clastres Dragway at the Circuit de Clastres!
Want to come watch the race?
Hours:
Saturday: 9 a.m. 9 p.m.
Sunday: 9 a.m. 7 p.m.
Prices:
Day pass: 15? per person—free for children under 12 accompanied by an adult
Weekend pass: 25? per person—free for children under 12 accompanied by an adult
No advance sales; tickets available on-site only.
L’événement 31ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Saint-Quentinois