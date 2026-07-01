Informations pratiques

Seraucourt-le-Grand

31ème European Dragster au circuit de Clastres

La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !

Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?

Horaires d’ouverture

Samedi de 9h à 21h

Dimanche de 9h à 19h

Tarif

Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.

La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !

Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?

Horaires d’ouverture

Samedi de 9h à 21h

Dimanche de 9h à 19h

Tarif

Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement. .

La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 45 64 71 atd2003@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 31st European Dragster race will take place on June 24, 25, and 26!

One location only: Clastres Dragway at the Circuit de Clastres!

Want to come watch the race?

Hours:

Saturday: 9 a.m. 9 p.m.

Sunday: 9 a.m. 7 p.m.

Prices:

Day pass: 15? per person—free for children under 12 accompanied by an adult

Weekend pass: 25? per person—free for children under 12 accompanied by an adult

No advance sales; tickets available on-site only.

L’événement 31ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Saint-Quentinois