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AGENDA · Seraucourt-le-Grand

31ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand

vendredi 24 juillet 2026 · Seraucourt-le-Grand

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La clef des champs
Ville
02790 Seraucourt-le-Grand
Département
Aisne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif

Seraucourt-le-Grand

31ème European Dragster au circuit de Clastres

La clef des champs Seraucourt-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h

Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.
La 31ème course European Dragster aura lieu les 24, 25 et 26 juin !
Un seul endroit Clastres Dragway sur le Circuit de Clastres !

Vous souhaitez venir voir la course ?
Horaires d’ouverture
Samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h

Tarif
Journée 15€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés
Week-end 25€/personne gratuit pour les -12 ans accompagnés

Pas de prévente, billetterie sur place uniquement.   .

La clef des champs Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 45 64 71  atd2003@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 31st European Dragster race will take place on June 24, 25, and 26!
One location only: Clastres Dragway at the Circuit de Clastres!

Want to come watch the race?
Hours:
Saturday: 9 a.m. 9 p.m.
Sunday: 9 a.m. 7 p.m.

Prices:
Day pass: 15? per person—free for children under 12 accompanied by an adult
Weekend pass: 25? per person—free for children under 12 accompanied by an adult

No advance sales; tickets available on-site only.

L’événement 31ème European Dragster au circuit de Clastres Seraucourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Saint-Quentinois