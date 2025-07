31EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 Place de la République Palau-del-Vidre

Place de la République Place de l’Eglise Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-04

Palau Del Vidre devient le cœur battant de la création verrière !

Plus de 30 verriers de renommé venus de France mais aussi de l’étranger investiront plusieurs points dans la ville de Palau pour vous présenter leurs dernières créations.

Au programme démonstrations autour du verre, expos-ventes et animations diverses…

Place de la République Place de l’Eglise Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17

English :

Palau Del Vidre becomes the beating heart of glass creation!

Over 30 renowned glassmakers from France and abroad will take over several points in the town of Palau to present their latest creations.

On the program: glass demonstrations, sales exhibitions and a variety of other events…

German :

Palau Del Vidre wird zum pulsierenden Herzen der Glaskunst!

Mehr als 30 renommierte Glaskünstler aus Frankreich und dem Ausland werden an verschiedenen Orten in der Stadt Palau ihre neuesten Kreationen vorstellen.

Auf dem Programm stehen Vorführungen rund um das Thema Glas, Ausstellungen, Verkäufe und verschiedene Animationen…

Italiano :

Palau Del Vidre diventa il cuore pulsante della creazione vetraria!

Più di 30 rinomati maestri vetrai francesi e stranieri occuperanno diversi luoghi della città di Palau per presentare le loro ultime creazioni.

Il programma prevede dimostrazioni sul vetro, esposizioni di vendita e una serie di eventi…

Espanol :

El Palau del Vidre se convierte en el corazón palpitante de la creación en vidrio

Más de 30 vidrieros de renombre, franceses y extranjeros, tomarán varios lugares de la ciudad del Palau para mostrar sus últimas creaciones.

El programa incluye demostraciones de vidrio, exposiciones comerciales y diversos actos…

L’événement 31EME FESTIVAL INTERNATIONAL DU VERRE 2025 Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-07-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE