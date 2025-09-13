31ème Fête de la beurière Boulogne-sur-Mer

31ème Fête de la beurière Boulogne-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.

31ème Fête de la beurière

Rue du Mâchicoulis Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Afin de célébrer, comme il se doit, les 31 ans de la fête; la célèbre rue (en escaliers) du mâchicoulis et ses maisons de pêcheurs revêtent leurs plus beaux atours. Artisans des petits métiers de l’ancien quartier des Marins vous attendent sur chaque palier. Les bonnes odeurs de kippers et autres spécialités de poissons boulonnais éveilleront vos papilles à l’espace ,restauration. Et des artistes, dans la rue comme sur scène, vous feront immerger dans l’ambiance d’une fête maritime authentique. Le Grand Duché du Luxembourg, avec le groupe Uucht et la Ronde, est l’invité d’honneur de cette 31ème édition. .

Rue du Mâchicoulis Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 14 52 accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 31ème Fête de la beurière Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale