31ème Fête de la Vigne & du Vin à Saint-Rémy-de-Provence – Route De Cavaillon Saint-Rémy-de-Provence, 31 mai 2025 10:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

31ème Fête de la Vigne & du Vin à Saint-Rémy-de-Provence Samedi 31 mai 2025 de 10h à 20h. Route De Cavaillon Château Romanin Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 20:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Célébrez la 31ème Fête de la Vigne & du Vin à Saint-Rémy-de-Provence, le samedi 31 mai dans les caves et domaines des Bouches-du-Rhône.

Le Château Romanin vous accueille samedi 31 mai pour

une ouverture du caveau de vente de 10h à 13h et de 13h à 15h pour des dégustations gratuites (vins, huiles d’olives et spiritueux), vente au domaine et visite du Chai Cathédrale.

une visite guidée à 14h (sous réservation)

une soirée musicale Jazz en partenariat avec Les Musicales dans les Vignes



Venez nombreux ! .

Route De Cavaillon Château Romanin

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 69 57 accueil@chateauromanin.fr

English :

Celebrate the 31st Fête de la Vigne & du Vin in Saint-Rémy-de-Provence on Saturday 31 May in the cellars and estates of the Bouches-du-Rhône region.

German :

Feiern Sie das 31. Fête de la Vigne & du Vin in Saint-Rémy-de-Provence am Samstag, den 31. Mai in den Weinkellern und Weingütern der Region Bouches-du-Rhône.

Italiano :

Festeggiate la 31a Fête de la Vigne & du Vin a Saint-Rémy-de-Provence sabato 31 maggio nelle cantine e nelle tenute della regione Bouches-du-Rhône.

Espanol :

Celebre la 31ª Fête de la Vigne & du Vin en Saint-Rémy-de-Provence el sábado 31 de mayo en las bodegas y fincas de la región de Bouches-du-Rhône.

