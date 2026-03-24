31ème Foire des Pâquerettes Retournac
31ème Foire des Pâquerettes Retournac dimanche 19 avril 2026.
31ème Foire des Pâquerettes
Dans le bourg Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Au programme de nombreux stands de forains et de producteurs, mini-ferme, animations pour petits et grands, voitures de collection à admirer, des restaurants et stands de restauration tout au long de la journée.
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Dans le bourg Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
On the program: numerous fairground and producer stalls, mini-farm, entertainment for young and old, classic cars to admire, restaurants and food stalls all day long.
L’événement 31ème Foire des Pâquerettes Retournac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire