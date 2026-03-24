31ème Foire des Pâquerettes

Dans le bourg Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Au programme de nombreux stands de forains et de producteurs, mini-ferme, animations pour petits et grands, voitures de collection à admirer, des restaurants et stands de restauration tout au long de la journée.

.

Dans le bourg Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: numerous fairground and producer stalls, mini-farm, entertainment for young and old, classic cars to admire, restaurants and food stalls all day long.

L’événement 31ème Foire des Pâquerettes Retournac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire