Informations pratiques

Anglure-sous-Dun

31ème marche des Sapins

Salle communale Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Marche des Sapins est de retour !

Le Foyer Rural d’Anglure-sous-Dun vous donne rendez-vous pour la 31ème édition de la Marche des Sapins !

Départs de 7h30 à 12h à la salle communale.

Venez profiter de 4 nouveaux parcours vallonnés, tous ravitaillés 7 km 12 km 17 km et 20 km.

Participation de 5 € à 8 € selon le parcours.

Pensez à apporter votre gobelet ! (Des verres seront disponibles à l’achat au départ si besoin.)

Et pour bien terminer votre randonnée une boule de glace sera offerte à chaque participant à l’arrivée !

Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné de randonnée, venez partager une belle matinée en pleine nature dans une ambiance conviviale !

N’hésitez pas à inviter vos proches et à partager cette publication ! Nous vous attendons nombreux pour cette 31ème édition ! .

Salle communale Anglure-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 96 26 30 lefoyerrural71@gmail.com

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English : 31ème marche des Sapins

L’événement 31ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)