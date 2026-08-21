31ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun
dimanche 6 septembre 2026 · Anglure-sous-Dun
Informations pratiques
Anglure-sous-Dun
31ème marche des Sapins
Salle communale Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La Marche des Sapins est de retour !
Le Foyer Rural d’Anglure-sous-Dun vous donne rendez-vous pour la 31ème édition de la Marche des Sapins !
Départs de 7h30 à 12h à la salle communale.
Venez profiter de 4 nouveaux parcours vallonnés, tous ravitaillés 7 km 12 km 17 km et 20 km.
Participation de 5 € à 8 € selon le parcours.
Pensez à apporter votre gobelet ! (Des verres seront disponibles à l’achat au départ si besoin.)
Et pour bien terminer votre randonnée une boule de glace sera offerte à chaque participant à l’arrivée !
Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné de randonnée, venez partager une belle matinée en pleine nature dans une ambiance conviviale !
N’hésitez pas à inviter vos proches et à partager cette publication ! Nous vous attendons nombreux pour cette 31ème édition ! .
Salle communale Anglure-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 96 26 30 lefoyerrural71@gmail.com
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English : 31ème marche des Sapins
L’événement 31ème marche des Sapins Anglure-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)