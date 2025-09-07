31ème Marché Potier de Tourrettes-sur-Loup Place de la Libération. Tourrettes-sur-Loup

31ème Marché Potier de Tourrettes-sur-Loup Place de la Libération. Tourrettes-sur-Loup dimanche 7 septembre 2025.

31ème Marché Potier de Tourrettes-sur-Loup Place de la Libération. Tourrettes-sur-Loup Dimanche 7 septembre, 09h00 Entrée libre

Venez découvrir l’univers fascinant de la céramique lors de cette 31ᵉ édition du Marché Potier de Tourrettes sur Loup

25 artistes et artisans d’art professionnels exposeront leurs créations originales :

• Art de la table

• Bijoux

• Décoration intérieure et extérieure

• Sculptures

• Pièces uniques

Faïence, terre vernissée, grès, porcelaine, raku… Une grande diversité de techniques et de styles à découvrir. Que vous soyez amateur fidèle, collectionneur passionné ou simple curieux, chacun y trouvera son bonheur.

Le marché se tiendra à l’ombre des grands platanes, au cœur du village, dans une ambiance conviviale. En parallèle du marché, les restaurants et brasseries du village vous accueilleront tout au long de la journée et vous pourrez flâner dans les ruelles pittoresques de Tourrettes-sur-Loup qui abritent nombreux autres artisans d’art, pour une découverte complète de ce village plein de charme.

Animations :

• Atelier enfant

• Parcours didactique

• Stand coup de cœur

Place de la Libération. Tourrettes-sur-Loup Entrée libre de 9h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-07T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T19:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/tourrettes

Place de la Libération. Tourrettes-sur-Loup 06140 Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes