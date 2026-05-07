31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange Archéosite Celte Mondelange
31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange Archéosite Celte Mondelange vendredi 19 juin 2026.
Mondelange
31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange
Archéosite Celte 6 avenue de l’Europe Mondelange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
a Ville de Mondelange vous invite à découvrir le 31 ème Salon de la Peinture et de la Sculpture !
Entre couleurs, matières et émotions, laissez-vous surprendre par les univers d’artistes passionnés
Peinture ou sculpture… il y en aura pour tous les goûts !Tout public
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Archéosite Celte 6 avenue de l’Europe Mondelange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 40 86
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English :
he Town of Mondelange invites you to discover the 31st Painting and Sculpture Show!
Between colors, materials and emotions, let yourself be surprised by the universes of passionate artists
Painting or sculpture? there’s something for everyone!
L’événement 31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange Mondelange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE