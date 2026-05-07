31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange Archéosite Celte Mondelange

Mondelange

31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange

Archéosite Celte 6 avenue de l’Europe Mondelange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

a Ville de Mondelange vous invite à découvrir le 31 ème Salon de la Peinture et de la Sculpture !

Entre couleurs, matières et émotions, laissez-vous surprendre par les univers d’artistes passionnés

Peinture ou sculpture… il y en aura pour tous les goûts !Tout public

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Archéosite Celte 6 avenue de l’Europe Mondelange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 40 86

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English :

he Town of Mondelange invites you to discover the 31st Painting and Sculpture Show!

Between colors, materials and emotions, let yourself be surprised by the universes of passionate artists

Painting or sculpture? there’s something for everyone!

L’événement 31éme Salon de la Peinture et de la Sculpture de Mondelange Mondelange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE