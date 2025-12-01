31èmes Rencontres en Toxinologie Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice
Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-02
31èmes Rencontres en Toxinologie (RT31) de la Société Française sur le thème « Toxines: Jouer avec et les combattre! »
Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : 31st Toxinology Conference (RT31)
31st Toxinology Conference (RT31) of the French Society on the theme ‘Toxins: Playing with them and fighting them!’
German :
31. Toxinologie-Treffen (RT31) der Französischen Gesellschaft zum Thema « Toxine: Mit ihnen spielen und sie bekämpfen »
Italiano :
31° Meeting di Tossicologia (RT31) della Società Francese sul tema « Tossine: giocarci e combatterle!
Espanol :
31ª Reunión de Toxinología (RT31) de la Sociedad Francesa sobre « Toxinas: ¡Jugar con ellas y combatirlas!
