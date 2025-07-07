3,2,1 Décollage ! Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

3,2,1 Décollage !

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : Lundi 2025-07-07 14:30:00

fin : 2025-08-11 15:30:00

2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26

Elon le hamster est un scientifique vivant dans une décharge, tentant de s’intégrer parmi les rats locaux, mais ses expériences sont ignorées.

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 contact@centre-astro.fr

English :

Elon the hamster is a scientist living in a rubbish dump, trying to fit in with the local rats, but his experiments are ignored.

German :

Der Hamster Elon ist ein Wissenschaftler, der auf einer Müllhalde lebt und versucht, sich unter den örtlichen Ratten zu integrieren, doch seine Experimente werden ignoriert.

Italiano :

Il criceto Elon è uno scienziato che vive in una discarica e cerca di integrarsi con i topi del posto, ma i suoi esperimenti vengono ignorati.

Espanol :

El hámster Elon es un científico que vive en un vertedero e intenta integrarse con las ratas del lugar, pero sus experimentos son ignorados.

