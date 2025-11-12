32e bourse aux cartes postales, timbres monnaies et vieux papiers Salle du Bras d’Or Aubagne

32e bourse aux cartes postales, timbres monnaies et vieux papiers

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 17h. Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Le Club Cartophile Aubagnais organise sa traditionnelle bourse annuelle aux cartes postales, timbres, monnaies et vieux papiers. Venez chiner et trouver de belles vues anciennes d’Aubagne et des alentours.

Il faut savoir que La Bourse d’Aubagne est l’un des salons les plus importants du Sud mais qui est en voie de disparition aujourd’hui en France.

C’est un lieu d’échange et de vente dans lequel les collectionneurs viennent chiner tout au long de la centaine d’exposants amateurs et professionnels afin de trouver l’objet rare. Les curieux et les néophytes viendront chercher quant à eux une vue de leur quartier d’antan ou de leur ville. .

Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne 13784 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 54 75

English :

The Club Cartophile Aubagnais is organizing its traditional annual bourse for postcards, stamps, coins and old papers. Come and find beautiful old views of Aubagne and the surrounding area.

German :

Der Club Cartophile Aubagnais organisiert seine traditionelle jährliche Börse für Postkarten, Briefmarken, Münzen und Altpapier. Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie schöne alte Ansichten von Aubagne und der Umgebung.

Italiano :

Il Club Cartophile Aubagnais organizza la tradizionale vendita annuale di cartoline, francobolli, monete e carte antiche. Venite a contrattare per acquistare splendidi vecchi panorami di Aubagne e dintorni.

Espanol :

El Club Cartophile Aubagnais organiza su tradicional venta anual de postales, sellos, monedas y papeles antiguos. Venga a regatear por preciosas vistas antiguas de Aubagne y sus alrededores.

