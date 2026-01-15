32e édition du Festival d’un Jour Romans Valence

32e édition du Festival d’un Jour

Romans Bourg-lès-Valence Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Gratuit sur adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-02

FESTIVAL D’UN JOUR Ça piquouille ou ça gravouille !?

6 jours de grande fête du cinéma d’animation dans 10 communes de Drôme et d’Ardèche

.

Romans Bourg-lès-Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 48 67 contact@lequipee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FESTIVAL D?UN JOUR: Ça piquouille ou ça gravouille!?

6-day animated film festival in 10 towns in the Drôme and Ardèche regions of France

L’événement 32e édition du Festival d’un Jour Valence a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme