32e fête des Champignons Prailles-La Couarde samedi 11 octobre 2025.

Rue de la Mairie Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Les 11 et 12 octobre à la Maison Pèleboise à Prailles-La Couarde

Samedi

13h30 balade nature et grimpe dans les arbres sur réservation 06 14 78 83 38

Gratuit

Dimanche

Expositions dont une exposition de champignons frais, marché artisanal, stands nature et forêt, animations enfants (Sculpture de ballons, atelier créatif, découverte du poney)

8h30 balade nature et champignons guidée

11h30 inauguration officielle

12h30 repas champêtre (sur réservation avant le 3 octobre) 06 72 20 10 04 (par sms) 18€

14h et 16h30 Cavage par les chiens truffiers (sur inscription au 06 98 62 85 97)

15h « O.P.U.S » Office des Phabricants d’Univers Singuliers Théâtre à la sauvette (Gratuit)

Renseignements 06 72 20 10 04

www.prailles-lacouarde.fr

Snack sur place

En raison des chiens truffiers, les chiens ne sont pas admis sur le site .

Rue de la Mairie Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 10 04 fete-champignons-lacouarde79@orange.fr

