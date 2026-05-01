32e Marche Populaire Internationale Foyer Socio Educatif Achen

Achen

32e Marche Populaire Internationale

Foyer Socio Educatif 24 rue de Wiesviller Achen Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’association de course à pied d’Achen, ARUN, organise le jeudi 14 mai 2026 sa 32e Marche Populaire internationale, un événement convivial ouvert à tous.

Trois parcours sont proposés

Un circuit de 5 km, accessible aux personnes à mobilité réduite,

Un 10 km et un 20 km, à travers champs et forêts pour les plus sportifs.

Les départs auront lieu entre 6h et 12h depuis le Foyer Socio-Éducatif d’Achen, avec une clôture des arrivées à 16h.

La participation est fixée à 3 euros par marcheur.

Une coupe sera remise à tous les groupes de 25 marcheurs ou plus, alors mobilisez vos amis, vos clubs et vos collègues !

Des points de contrôle jalonneront les parcours, avec boissons et petites collations pour reprendre des forces.

À l’arrivée, restauration et rafraîchissements vous attendront dans une ambiance chaleureuse.

Pour tout renseignement, contactez Grégory Muller au 06 86 95 62 38.

L’équipe d’ARUN espère vous voir nombreux et vous souhaite d’ores et déjà une belle journée de marche… sous un soleil bienveillant !Tout public

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Foyer Socio Educatif 24 rue de Wiesviller Achen 57412 Moselle Grand Est +33 6 86 95 62 38

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English :

On Thursday May 14, 2026, the Achen running association ARUN is organizing its 32nd Marche Populaire Internationale, a friendly event open to all.

Three routes are proposed:

A 5 km circuit, accessible to people with reduced mobility,

A 10 km and a 20 km, through fields and forests for the more athletic.

Start times will be between 6 a.m. and 12 p.m. from the Foyer Socio-Éducatif in Achen, with the finish line closing at 4 p.m.

Participation is set at 3 euros per walker.

A cup will be awarded to all groups of 25 walkers or more, so get your friends, clubs and colleagues involved!

There will be checkpoints along the route, with drinks and snacks to keep you going.

At the finish line, food and refreshments will await you in a friendly atmosphere.

For further information, please contact Grégory Muller on 06 86 95 62 38.

The ARUN team looks forward to seeing many of you, and wishes you a wonderful day of walking… under a benevolent sun!

L’événement 32e Marche Populaire Internationale Achen a été mis à jour le 2026-05-04 par OT DU PAYS DE BITCHE