32e Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre Bayeux

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie, organise ce prix destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour nous permettre d’accéder à une information libre.
Cet événement lié aux médias français et étrangers, s’attache à offrir, le temps d’une semaine, une fenêtre ouverte sur l’actualité internationale via des expositions, des soirées thématiques, des projections, un salon du livre, un forum média, des rencontres avec les scolaires, et bien-sûr une soirée de clôture qui récompense les lauréats des différentes catégories de reportages (photographie, télévision, radio, presse écrite). En perpétuelle évolution, le Prix Bayeux Calvados-Normandie reste avant tout un rendez-vous grand public en plein coeur de Bayeux. .
English : 32e Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre
Since 1994, the town of Bayeux, in association with the Calvados department and the Normandy region, has organized this award to pay tribute to the journalists who exercise their profession in perilous conditions to give us access to free information.
German : 32e Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre
Seit 1994 organisiert die Stadt Bayeux zusammen mit dem Département Calvados und der Region Normandie diesen Preis, der Journalisten ehren soll, die ihren Beruf unter gefährlichen Bedingungen ausüben, um uns den Zugang zu freien Informationen zu ermöglichen.
Italiano :
Dal 1994, la città di Bayeux, in associazione con il Dipartimento del Calvados e la Regione Normandia, organizza questo premio per rendere omaggio ai giornalisti che svolgono il loro lavoro in condizioni di pericolo per darci accesso a un’informazione libera.
Espanol :
Desde 1994, la ciudad de Bayeux, en asociación con el Departamento de Calvados y la Región de Normandía, organiza este premio para rendir homenaje a los periodistas que realizan su trabajo en condiciones peligrosas para darnos acceso a una información libre.
