32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains Rue Lambert-Leforestier Bayeux

32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains

32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains lundi 6 octobre 2025.

32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains

Rue Lambert-Leforestier Hôtel du Doyen Bayeux Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-06 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-06

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie, organise ce prix destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour nous permettre d’accéder à une information libre.

Correspondants de guerre écrivains

Commissaire d’exposition Karen Lajon

Scénographie Laurent Hochberg

La guerre est la quintessence de tout, le matériau littéraire absolu. À quel moment, l’article de presse ne suffit plus ? À quel moment, le correspondant de guerre éprouve le besoin d’écrire autrement ? À travers articles, récits, romans et interviews, cette exposition explore le lien du correspondant de guerre avec l’écriture. Certains ont utilisé la fiction pour tenter de se soigner, d’autres de militer, de dénoncer ou de résister. D’autres encore ont préféré brouiller les pistes du réel et de l’imaginaire au point d’inventer de nouvelles narrations comme Ryszard Kapuściński. L’indicible a été transcendé. Il faut lire et écouter la voix de Jean Hatzfeld à travers l’obscurité rwandaise. Avec Vassili Grossman, la guerre n’a pas été seulement un sujet, mais le point de départ d’une oeuvre littéraire d’exception. Mais du terrain au livre, tous ont eu en ligne de mire le même objectif la conquête de leur liberté d’auteur et dire leur vérité.

Ouvert tous les jours du 6 au 12 octobre

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Ouvert du mercredi au dimanche du 13 octobre au 9 novembre

de 14 h à 18 h

Ouvertures exceptionnelles vendredi 10 octobre jusqu’à 19 h et samedi 11 octobre de 10 h à 18 h (journée continue)

Entrée libre .

Rue Lambert-Leforestier Hôtel du Doyen Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 60 59 info@prixbayeux.org

English : 32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains

Since 1994, the town of Bayeux, in association with the Calvados department and the Normandy region, has organized this award to pay tribute to the journalists who exercise their profession in perilous conditions to give us access to free information.

German : 32e Prix Bayeux Correspondants de guerre écrivains

Seit 1994 organisiert die Stadt Bayeux zusammen mit dem Département Calvados und der Region Normandie diesen Preis, der Journalisten ehren soll, die ihren Beruf unter gefährlichen Bedingungen ausüben, um uns den Zugang zu freien Informationen zu ermöglichen.

Italiano :

Dal 1994, la città di Bayeux, in associazione con il Dipartimento del Calvados e la Regione Normandia, organizza questo premio per rendere omaggio ai giornalisti che svolgono il loro lavoro in condizioni di pericolo per darci accesso a un’informazione libera.

Espanol :

Desde 1994, la ciudad de Bayeux, en asociación con el Departamento de Calvados y la Región de Normandía, organiza este premio para rendir homenaje a los periodistas que realizan su trabajo en condiciones peligrosas para darnos acceso a una información libre.

