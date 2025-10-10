32e Prix Bayeux Iran 12 jours de guerre, mais 46 ans de conflit Place Gauquelin Despallières Bayeux

Découvrez une projection soirée grands reporters SCAM. La guerre des douze jours (13-24 juin 2025) entre Israël, les États-Unis et l’Iran. Cette guerre éclair qui a tué plus d’un millier de civils a été scrutée heure par heure par toute la presse internationale.

Les opérations Rising Lion, Promesse Honnête 3 et Marteau de Minuit, ont caractérisé ce que les historiens appellent déjà aujourd’hui La guerre des douze jours (13-24 juin 2025) entre Israël, les États-Unis et l’Iran. Cette guerre éclair qui a tué plus d’un millier de civils a été scrutée heure par heure par toute la presse internationale. .

Place Gauquelin Despallières Pavillon Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 60 59 info@prixbayeux.org

English : 32e Prix Bayeux Iran 12 jours de guerre, mais 46 ans de conflit

Discover an evening screening of Grands Reporters SCAM. The Twelve-Day War (June 13-24, 2025) between Israel, the United States and Iran. This blitzkrieg, which killed over a thousand civilians, was scrutinized hour by hour by the international press.

German : 32e Prix Bayeux Iran 12 jours de guerre, mais 46 ans de conflit

Entdecken Sie eine Vorführung am Abend von grands reporters SCAM. Der Zwölf-Tage-Krieg (13. bis 24. Juni 2025) zwischen Israel, den USA und dem Iran. Dieser Blitzkrieg, der mehr als tausend Zivilisten tötete, wurde Stunde um Stunde von der gesamten internationalen Presse unter die Lupe genommen.

Italiano :

Scoprite la proiezione serale di Grands Reporters SCAM. La guerra dei dodici giorni (13-24 giugno 2025) tra Israele, Stati Uniti e Iran. Questa guerra lampo, che ha ucciso più di mille civili, è stata analizzata ora per ora dalla stampa internazionale.

Espanol :

Descubra una proyección nocturna de Grands Reporters SCAM. La Guerra de los Doce Días (13-24 de junio de 2025) entre Israel, Estados Unidos e Irán. Esta guerra relámpago, en la que murieron más de mil civiles, fue analizada hora a hora por la prensa internacional.

