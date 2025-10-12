32e Prix Bayeux projections de documentaires Place Gauquelin Despallières Bayeux

32e Prix Bayeux projections de documentaires Place Gauquelin Despallières Bayeux dimanche 12 octobre 2025.

32e Prix Bayeux projections de documentaires

Place Gauquelin Despallières Pavillon Bayeux Calvados

Pour clôturer cette semaine du Prix Bayeux, rendez-vous le dimanche 12 octobre au Pavillon pour découvrir trois projections. 10h À 2000 mètres d’Andriivka 14h30 Les Voix de l’Humanité 15h The Stringer

10h À 2000 mètres d’Andriivka

Un film de Mstyslav Chernov

Réalisé par l’équipe oscarisée de 20 jours à Marioupol, À 2000 mètres d’Andriivka documente les ravages de la guerre entre la Russie et l’Ukraine d’un point de vue personnel et dévastateur.

Entrée libre

14h30 Les Voix de l’Humanité

Les Voix de l’Humanité offre un rare aperçu du quotidien de trois travailleurs humanitaires.

Entrée libre

15h The Stringer

Un ancien rédacteur photo à Saïgon brise le silence sur un secret gardé pendant 52 ans, déclenchant une enquête haletante de deux ans sur l’un des clichés les plus célèbres de la guerre du Vietnam La terreur de la guerre, plus connue sous le nom de Napalm Girl.

La projection sera suivie d’un échange avec Gary Knight et Fiona Turner.

Entrée libre .

Place Gauquelin Despallières Pavillon Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 60 59 info@prixbayeux.org

English : 32e Prix Bayeux projections de documentaires

To close this Prix Bayeux week, join us at the Pavillon on Sunday October 12 for three screenings. 10am: À 2000 mètres d’Andriivka 2.30pm: Les Voix de l’Humanité 3pm: The Stringer

German : 32e Prix Bayeux projections de documentaires

Zum Abschluss der Woche des Prix Bayeux treffen Sie sich am Sonntag, den 12. Oktober im Pavillon, um drei Filmvorführungen zu sehen. 10 Uhr: À 2000 mètres d’Andriivka 14.30 Uhr: Les Voix de l’Humanité 15 Uhr: The Stringer

Italiano :

Per concludere la settimana del Prix Bayeux, domenica 12 ottobre si terranno tre proiezioni al Pavillon. ore 10: À 2000 mètres d’Andriivka ore 14.30: Les Voix de l’Humanité ore 15: The Stringer

Espanol :

Como colofón a la semana del Prix Bayeux, el domingo 12 de octubre habrá tres proyecciones en el Pabellón. 10.00 h: À 2000 mètres d’Andriivka 14.30 h: Les Voix de l’Humanité 15.00 h: The Stringer

