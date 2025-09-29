32e Quinzaine du cinéma francophone 2025 Centre Wallonie-Bruxelles Paris

32e Quinzaine du cinéma francophone 2025 Centre Wallonie-Bruxelles Paris lundi 29 septembre 2025.

Au programme, une sélection de douze longs métrages inédits dans les salles françaises : documentaires, fictions et animations, issus de dix pays de l’espace francophone, qui donnent de nombreuses visées à notamment sonder les enjeux post-coloniaux liés à la biodiversité, à questionner les complexités et tiraillements de nos sociétés contemporaines, à disséquer les régimes d’historicité, de pouvoir et de domination et qui donnent encore à esquisser des futurs réconciliés, non fatals…

Douze séances inédites – puissantes à raison de deux par jour sont au programme de cette édition qui en ces temps troublés entend marquer.

De la République démocratique du Congo à la Tunisie, en passant par le Cameroun, la Guinée, le Grand-Duché du Luxembourg, le Canada, la Martinique, la Géorgie, le Pérou et la Belgique, la Quinzaine du cinéma francophone montre le monde comme il va, avec ses héroïnes et héros du quotidien, qu’ils soient d’anciens enfants soldats ou des femmes en quête de liberté.

LE PROGRAMME :

⏹ Lundi 29 septembre

18h00 : L’ARBRE DE L’AUTHENTICITE de Sammy Baloji, en sa présence

(2025 – Belgique/France/RDC – 1h30 – VO stf.)

20h15 : KIKA d’Alexe Poukine, en sa présence

(2025 – Belgique/France – 1h50)

⏹ Mardi 30 septembre

18h00 : LE MYSTERE DE WAZA de Claye Edou

(2024 – Cameroun/France – 1h34 – Animation)

20h00 : LA DERNIERE RIVE de Jean-François Ravagnan, en sa présence

(2025 – Belgique/France/Qatar – 1h21 – VO stf. Documentaire)

⏹ Mercredi 1er octobre

18h00 : KATIKA BLUU de Stéphane Vuillet et Stéphane Xhroüet, en leur présence

(2024 – Belgique/RDC – 1h20 – VO stf.)

20h00 : HORS D’HALEINE d’Eric Lamhène, en sa présence

(2024 – Luxembourg/Belgique – 1h41)

⏹ Jeudi 2 octobre

18h00 : BXL d’Ish et Monir Aït Hamou, en leur présence

(2024 – Belgique – 1h50 – VO stf.)

20h30 : AMOUR APOCALYPSE d’Anne Emond

(2025 – Canada – 1h40 – VO stf.)

⏹ Vendredi 3 octobre

18h00 : LES FANTOMES DES PROFONDEURS d’Annick Ghijzelings, en sa présence

(2024 – Belgique/France – 1h50 – Documentaire)

20h30: IMAGO de Déni Oumar Pitsaev, en sa présence

(2025 – France/Belgique/Géorgie – 1h49 – VO stf. Documentaire)

⏹ Samedi 4 octobre

18h00 : FUGA de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez, en leur présence

(2024 – Belgique/Pérou – 1h31 – VO stf.)

20h15 : PROMIS LE CIEL d’Erige Sehiri, en sa présence

(2025 – Tunisie/France/Qatar – 1h32 – VO stf.)

En cette année où l’Unesco commémore les 20 ans de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris alias le vaisseau dévoile sa 32ème Quinzaine du cinéma francophone et ce sous pavillon de sa biennale Archipel#Chaos_Monde consacrée aux arts & aux pensées en territoires francophones.

Du lundi 29 septembre 2025 au samedi 04 octobre 2025 :

payant

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/32e-quinzaine-du-cinema-francophone-2025 +33153019696 info@cwb.fr