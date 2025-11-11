32e Randonnée des Moines Cluny
Les Griottons Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Début : 2025-11-11 08:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Randonnée pédestre uniquement avec 4 parcours balisés de 10, 15, 22 et 30 km avec ravitaillement à l’assiette et un parcours famille de 6 km sur voie verte sans ravitaillement.
Inscription le matin à partir de 8h aux Griottons. Pas de préinscription.
Café offert jusqu’à 10h30.
Possibilité de petite restauration (gaufres, tartines de fromage fort, de rillettes) et boissons au retour, le tout étant payant. .
Les Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 52 65 milletrando@gmail.com
