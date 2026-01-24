32ème Bourse aux cartes postales Beaune-la-Rolande

32ème Bourse aux cartes postales

Le dimanche 22 février 2026, l’Espace Camille Suttin de Beaune-la-Rolande accueille la 32ème Bourse aux cartes postales, timbres et autres collections. Cet événement gratuit propose ventes, achats et échanges de 8h30 à 17h30 pour tous les passionnés du Loiret !

L’Amicale de Philatélie et de Cartophilie de Beaune-Nibelle et Environs organise sa 32ème édition de la Bourse aux cartes postales, timbres et collections diverses le dimanche 22 février 2026. Ce rendez-vous incontournable du Loiret rassemble collectionneurs et curieux à l’Espace Camille Suttin pour une journée dédiée au partage et à la découverte.

Avec le soutien du Cercle des Cartophiles du Loiret, l’événement facilite les transactions de vente, d’achat et d’échange dans une ambiance conviviale. L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs de 8h30 à 17h30. Sur place, un parking et une buvette assurent un accueil optimal au 5 Rue des Grands Champs. Une occasion unique de dénicher des pépites historiques ou de compléter ses albums ! .

5 Rue des Grands Champs Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 54 30 44 apcbne@gmail.com

On Sunday February 22, 2026, the Espace Camille Suttin in Beaune-la-Rolande will host the 32nd Bourse aux cartes postales, timbres et autres collections. This free event offers sales, purchases and exchanges from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. for all enthusiasts from the Loiret region!

