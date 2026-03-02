32ème Marché aux Fleurs et à la décoration de jardin Rodemack Rodemack Dimanche 3 mai, 08h00 Gratuit

Marché aux Fleurs dans les rues du bourg fortifié

32e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin le de 9 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack en Moselle, un des « Plus Beaux Villages de France », proche des frontières luxembourgeoises et allemandes.

De nombreux exposants proposeront des fleurs de balcon, plantes à massifs, vivaces, plantes aromatiques, plants de légumes, arbustes d’ornement etc., ainsi qu’un grand choix d’objets de décoration pour jardins et balcons, et aussi de la brocante de jardin. Il y aura également des produits à base de plantes ou de fleurs (savons, miel, confitures, jus de fruits, liqueurs, épices…).

Petite restauration sur place.

L’entrée est libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

1

0382512550

Rodemack Place des Baillis Rodemack 57570 Moselle



